Свыше 150 сельчан эвакуировали в безопасную зону в Атырауской области

Жителей села Карагай эвакуировали ночью полицейские Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"4 апреля в Жылыойском районе в связи с возникновением угрозы проникновения паводковых вод в населенном пункте Карагай объявлено чрезвычайное положение. 156 жителей села эвакуированы в безопасную зону", - говорится в сообщении.

В эвакуации были задействованы четыре автобуса, 26 сотрудников полиции и 17 спасателей.