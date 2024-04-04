Свыше 150 сельчан эвакуировали в безопасную зону в Атырауской области
Сегодня, 14:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:20Сегодня, 14:20
118Фото: baigenews.kz
Жителей села Карагай эвакуировали ночью полицейские Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"4 апреля в Жылыойском районе в связи с возникновением угрозы проникновения паводковых вод в населенном пункте Карагай объявлено чрезвычайное положение. 156 жителей села эвакуированы в безопасную зону", - говорится в сообщении.
В эвакуации были задействованы четыре автобуса, 26 сотрудников полиции и 17 спасателей.
Самое читаемое
- Что произошло в ночь смерти Салтанат Нукеновой, рассказал Бишимбаев в суде
- Казахстанка сняла интимное видео и вымогала деньги у экс-руководителя
- Байжанов заявил о давлении со стороны Бишимбаева
- Ценные рукописи и редкие книги XVIII-XX веков обнаружили в Кызылординской области
- Как казахстанцы будут отдыхать в мае