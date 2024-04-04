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Свыше 150 сельчан эвакуировали в безопасную зону в Атырауской области

Сегодня, 14:20
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 14:20
Сегодня, 14:20
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Фото: baigenews.kz

Жителей села Карагай эвакуировали ночью полицейские Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"4 апреля в Жылыойском районе в связи с возникновением угрозы проникновения паводковых вод в населенном пункте Карагай объявлено чрезвычайное положение. 156 жителей села эвакуированы в безопасную зону", - говорится в сообщении.

В эвакуации были задействованы четыре автобуса, 26 сотрудников полиции и 17 спасателей.

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