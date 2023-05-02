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рixabay Сегодня, 04:00
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Сегодня, 04:00
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Фото: рixabay

Свыше 14 тысяч иностранцев работает в Казахстане

На территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 417 иностранных граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (далее – ИРС) имеются следующие категории: 584 разрешения для руководителей и их заместителей (первая категория), 3 028 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория).

Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 7 186 и 881 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1302 человека, а в рамках корпоративного перевода – 1 437 человек.

"На данный момент в Казахстане насчитывается 1 693 работодателя, использующих ИРС. На них работают более 407,9 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников", - сообщили в ведомстве.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:

  • строительства – 5 262 чел. (37,3%),
  • горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 441 чел. (10%),
  • сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1143 чел. (8%),
  • профессиональной, научной и технической деятельности – 979 чел. (7%),
  • обрабатывающей промышленности – 883 чел. (7%).

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

  • Китай – 3 493 чел. (25%),
  • Индия – 1 722 чел. (12%),
  • Турция – 1 483 чел. (11%),
  • Узбекистан – 1461 чел. (9,3%).

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2023 году общая квота установлена в размере 0,24% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 260 единиц.

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Сегодня, 04:00
256
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