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Сегодня, 08:41
312
312Фото: pixabay
Суточная заболеваемость ковидом в Казахстане снова увеличилась
Минздрав обновил данные о суточной заболеваемости COVID-19 в стране. За минувшие сутки коронавирусом заразились 73 казахстанца: 66 с симтомами и 7 — без, передаёт BaigeNews.kz.
Днём ранее речь шла о 47 заболевших в сутки.
По состоянию на 22 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 342 человека, из них 164 находится в стационарах и 1 178 пациентов лечится амбулаторно.
В тяжёлом состоянии находится двое пациентов и ни одного на ИВЛ.
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