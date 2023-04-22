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pixabay Сегодня, 08:41
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Сегодня, 08:41
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Фото: pixabay

Суточная заболеваемость ковидом в Казахстане снова увеличилась

Минздрав обновил данные о суточной заболеваемости COVID-19 в стране. За минувшие сутки коронавирусом заразились 73 казахстанца: 66 с симтомами и 7 — без, передаёт BaigeNews.kz.

Днём ранее речь шла о 47 заболевших в сутки.

По состоянию на 22 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 342 человека, из них 164 находится в стационарах и 1 178 пациентов лечится амбулаторно.

В тяжёлом состоянии находится двое пациентов и ни одного на ИВЛ.

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Сегодня, 08:41
312
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