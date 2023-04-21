За сутки коронавирусом в Казахстане заболели 47 человек

Фото: ТАСС.

По данным Минздрава РК, на 21 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 387 человек, из них в стационарах находится – 166 пациент, на амбулаторном – 1 221 пациент, передаёт BaigeNews.kz.

Так, из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:в тяжелом состоянии – 2 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – нет пациентов, на аппарате ИВЛ также пациентов нет.