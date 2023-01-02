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  • Суточная заболеваемость ковидом снизилась в праздники в Казахстане
pixabay Сегодня, 11:22
116
Сегодня, 11:22
116
Фото: pixabay

Суточная заболеваемость ковидом снизилась в праздники в Казахстане

Минздрав обновил данные о суточной заболеваемости COVID-19 в Казхстане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, в минувшие сутки коронавирусом заразились 115 казахстанцев, днём ранее речь шла о 180 заболевших, в последний день прошедшего года сообщалось о  211 заразившихся ковидом за сутки.

На 2 января лечение от КВИ продолжают получать  2 814 человек, из них в стационарах находится – 259 пациентов, на амбулаторном – 2 555 пациентов.

Семеро пациентов находится в тяжёлом состоянии, в состоянии крайней степени тяжести – шестеро, на аппарате ИВЛ – два пациента.

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#коронавирус
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:22
116
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