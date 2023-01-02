Суточная заболеваемость ковидом снизилась в праздники в Казахстане

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Минздрав обновил данные о суточной заболеваемости COVID-19 в Казхстане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, в минувшие сутки коронавирусом заразились 115 казахстанцев, днём ранее речь шла о 180 заболевших, в последний день прошедшего года сообщалось о 211 заразившихся ковидом за сутки.

На 2 января лечение от КВИ продолжают получать 2 814 человек, из них в стационарах находится – 259 пациентов, на амбулаторном – 2 555 пациентов.

Семеро пациентов находится в тяжёлом состоянии, в состоянии крайней степени тяжести – шестеро, на аппарате ИВЛ – два пациента.