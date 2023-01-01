Коронавирусом за сутки заразились 180 казахстанцев

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Минздрав обновил данные о суточной заболеваемости COVID-19 в Казхстане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства в минувшие сутки коронавирусом заразились 180 казахстанцев, днём ранее речь шла о 202 заболевших.

На 1 января лечение от КВИ продолжают получать 2 806 человек, из них в стационарах находится – 259 пациентов, на амбулаторном – 2 547 пациентов.

Восемь пациентов находится в тяжёлом состоянии, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.