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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 08:14
126
Сегодня, 08:14
126
Фото: pixabay.com

Более 200 казахстанцев заразились COVID-19 за сутки

За сутки в Казахстане выявили 211 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ещё у 29 человек есть симптомы вируса при отрицательном тесте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.

На утро четверга, 30 декабря, лечение от КВИ продолжают получать 2 754 человека (–2 578+ и 176 КВИ-), из них в стационарах находятся 247 пациентов, на амбулаторном лечении – 2 507 пациентов.

Из числа заболевших шесть пациентов находятся в тяжёлом состоянии, состояние пяти пациентов врачи оценивают как крайней степени тяжести, на аппарате ИВЛ – два пациента.

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#статистика #коронавирус #Минздрав #пневмония
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:14
126
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