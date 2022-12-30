Более 200 казахстанцев заразились COVID-19 за сутки

Фото: pixabay.com

За сутки в Казахстане выявили 211 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ещё у 29 человек есть симптомы вируса при отрицательном тесте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.

На утро четверга, 30 декабря, лечение от КВИ продолжают получать 2 754 человека (–2 578+ и 176 КВИ-), из них в стационарах находятся 247 пациентов, на амбулаторном лечении – 2 507 пациентов.

Из числа заболевших шесть пациентов находятся в тяжёлом состоянии, состояние пяти пациентов врачи оценивают как крайней степени тяжести, на аппарате ИВЛ – два пациента.