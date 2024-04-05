Суицид женщины предотвратили бойцы Нацгвардии в Семее

В Семее бойцы Национальной гвардии предотвратили самоубийство женщины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал abainewskz.

Инцидент произошёл 3 апреля около 21:04. Во время патрулирования по улице Дулатова начальник патрульной группы в/ч 5511, ефрейтор Маратжан Акрамов вместе со своими патрульными заметили женщину, которая собиралась выпрыгнуть из окна шестого этажа.

"Немедленно доложив о ситуации дежурному по войсковому наряду, гвардейцы поднялись на шестой этаж, чтобы предотвратить её необдуманный поступок", – рассказали в пресс-службе РГК "Шығыс" НГ РК.

Бойцам Нацгвардии дверь в квартиру открыл мужчина, который, как позже выяснилось, был гражданским мужем женщины, собиравшейся совершить самоубийство.

"Зайдя в квартиру, ефрейтор Маратжан Акрамов заметил, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Посредством диалога он уговорил женщину спуститься и помог ей слезть с окна", – добавили в пресс-службе.

Попытка суицида была вызвана бытовой ссорой с гражданским мужем.