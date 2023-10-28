Судья, вынесший мягкий приговор убийце, лишился должности в Туркестанской области

Судья Сарыагашского районного суда Туркестанской области Нургазы Шетенов, назначивший мягкий приговор убийце из Сарыагаша, освобождён от своей должности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу высшего судебного совета РК.

Напомним, в мае 2023 года Нургазы Шетенов вынес приговор, несвязанный с лишением свободы жителю Сарыагаша Гайбназарову, который с топором набросился на знакомого и нанёс ему тяжкие повреждения. У нападавшего на тот момент уже была за плечами судимость: в 2006 году его приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство.

За нападение с топором судья назначил Гайбназарову три года условно и рецидивист находился на свободе. Впоследствии осуждённый изнасиловал и убил пятилетнюю девочку в Сарыагаше.

"По итогам рассмотрения дисциплинарного дела в отношении Н. Шетенова принято решение о наложении взыскания в виде освобождения от должности судьи", — указывается в пресс-релизе, опубликованном на сайте высшего судебного совета РК.

После жестокого убийства девочки, вызвавшего волну возмущения среди казахстанцев, Верховный суд провёл служебную проверку по факту вынесения незаконного приговора в мае 2023 года. По итогам служебной проверки был инициирован вопрос освобождения Нурказы Шетенова от занимаемой должности, который ранее был председателем Сарыагашского районного суда.

Позже судья признался, что испытал силу влияния общественного мнения и не мог предположить, что Гайбназаров, находясь на пробационном контроле, совершит убийство.