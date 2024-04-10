Судебный процесс над Бишимбаевым (ПРЯМОЙ ЭФИР)

Трансляция из зала суда.

В Астане продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. В содеянном подозревают её супруга экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Байжанова обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесение о достоверно известном совершённом особо тяжком преступлении).