Суд взыскал 10 млн тенге с больницы в Актобе в пользу ребёнка, ставшего инвалидом

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Актюбинской области рассмотрели гражданское дело по иску матери пятилетнего ребёнка к одной из государственных больниц города, передаёт BaigeNews.kz.

В июне 2023 года ребёнок обжегся кипятком. Пострадали ягодицы, бёдра, голени и стопы. На машине "скорой" малыша доставили в реанимационное отделение больницы, где ему поставили диагноз термический ожог поверхности тела 26-28% .

Ребёнок нуждался в проведении операции "аутодермопластика". Однако за месяц нахождения в больнице ему так ничего и не сделали.

"Операция не была проведена по причине отсутствия готовности аппарата. Проверка установила, что в связи с отсутствием дерматома, врачи отделения не имели технической возможности провести операцию ребёнку. Заместителю главного врача было объявлено замечание на несвоевременное обеспечение аккумуляторами медицинского аппарата. Истец была вынуждена выписаться с больницы и обратиться в больницы в России, Турции и Алматы", - сообщили в суде.

26 июля 2023 года в Оренбурге малышу провели операцию и установили инвалидность до 7 лет.

"Указывая на отсутствие в больнице противоожоговой кровати, многокомпонентных мазей, батареек для препарата Дерматом для проведения операции, проведение перевязок ребёнку без обезболивающих средств, истец обратилась в суд с иском о взыскании материального и морального вреда", - пояснили в суде.

Допрошенный ортопед-травматолог пояснил, что площадь ожога у ребёнка угрожает жизни. Если несвоевременно проводить операцию при ожоге 3-степени тыла стопы, где очень тонкая кожа, это вызывает рубцовый процесс, что ведёт к инвалидности. В случае задержки сроков лечения ребёнок из состояния ожогового шока переходит к состоянию ожоговой болезни, выражающейся высокой температурой тела, интоксикацией кожи.

При правильной терапии можно было бы избежать или минимизировать инвалидность ребёнка. Кроме того, специалист пояснил, что в целях предотвращения изменения психики ребенка, перевязку детям нужно делать под общим обезболиванием.

При таких обстоятельствах суд пришёл к выводу, что ответчику как особому субъекту, оказывающему квалифицированную медицинскую помощь, недопустимы такие нарушения.

"Учитывая испытываемые ребёнком физические и нравственные страдания вследствие некачественно оказанных услуг, суд взыскал с ответчика 10 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда и 1 098 823 материального ущерба", - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Актюбинской области.

Решение суда не вступило в законную силу.