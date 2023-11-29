Суд рассматривает апелляцию по делу сына депутата Турлыханова

В Военном суде РК началось апелляционное рассмотрение уголовного дела в отношении сына депутата мажилиса Даулета Турлыханова, передаёт BaigeNews.kz.

Военнослужащего Нурасыла Болата ранее признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести двум юристам из хулиганских побуждений (п.п. 1 и 5 ч. 2 ст. 107 УК). В качестве наказания ему назначили штраф в размере 500 МРП – 1 725 000 тенге. Кроме того, взыскана моральная компенсация в пользу потерпевших в размере миллиона тенге.

Однако стороны оказались не согласны с приговором суда первой инстанции и подали апелляции.

Потерпевшие супруги Черновы просят назначить сыну депутата лишение свободы, прокурор - заменить денежный штраф на ограничение свободы, а адвокат осуждённого - оправдать солдата. Сам Нурасыл Болат вину признаёт и готов нести наказание, оставляя его на усмотрение суда.



Напомним, рядовой срочной службы Нурасыл Болат проходил фигурантом по уголовному делу о хулиганстве. Заявление на него в феврале написала семья известных юристов Черновых. Они заявили, что парень избил их, когда те пытались защитить незнакомую девушку от его нападков.

Депутат мажилиса Даулет Турлыханов комментировал инцидент и заверил, что его сын будет отвечать по закону. Он также извинился за поступок сына.