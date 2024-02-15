Суд пересмотрел приговор экс-президенту Франции Саркози

Апелляционный суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году, подтвердив решение суда низшей инстанции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу новостей Би-би-си".

Саркози был приговорён к одному году тюремного заключения в 2021 году, когда его впервые признали виновным, однако это наказание было приостановлено на время рассмотрения апелляции. Апелляционный суд подтвердил приговор, однако назначил бывшему президенту лишь полгода за решёткой — вторую половину срока он может отбыть дома, с электронным браслетом.

После своего единственного срока у власти в период с 2007 по 2012 год Саркози столкнулся с целым рядом юридических проблем: ему были предъявлены обвинения в коррупции, взяточничестве, вмешательстве в дела и нарушении правил финансирования избирательной кампании.

В 2021 году 69-летний Саркози был приговорён к одному году тюрьмы по обвинению в том, что его партия сотрудничала с PR-фирмой Bygmalion, чтобы скрыть истинные расходы на его переизбрание в 2012 году.



Саркози обжаловал приговор, который, по решению суда, он должен отбывать в виде домашнего ареста с электронным браслетом, а не в тюрьме. Обвинение предложило смягчить приговор до одного года лишения свободы условно. До завершения всех апелляций Саркози остаётся на свободе.

Бывший президент Франции отрицает все правонарушения, обвиняя фирму Bygmalion в том, что она обогатилась за его спиной.

Прокуроры заявили, что Саркози потратил почти 43 миллиона евро на свою предвыборную кампанию 2012 года, почти вдвое превысив разрешённые 22,5 миллиона евро. Во Франции установлены строгие ограничения на расходы на избирательные кампании.