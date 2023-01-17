Суд отказал Жанболату Мамаю в общении с гражданами Великобритании

"В соответствии со статьями 99 и 362 УПК ходатайство рассмотрено в судебном заседании. Суд, выслушав мнение сторон, отказал в удовлетворении ходатайства по следующим основаниям. Подсудимый Мамай находится под домашним арестом и согласно статье 146 УПК обязан соблюдать определенные ограничения. Одним из ограничений является запрет на ведение переговоров и общение с иными лицами, кроме близких родственников и адвоката. Указанные в ходатайстве граждане Великобритании не являются адвокатами подсудимого или членами правозащитных организаций. В связи с чем, допуск посторонних лиц к подсудимому противоречит требованиям закона", - сообщили в пресс-службе районного суда №2 Бостандыкского района Алматы.