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  • Суд отказал Жанболату Мамаю в общении с гражданами Великобритании
bureau.kz Сегодня, 12:52
114
Сегодня, 12:52
114
Фото: bureau.kz

Суд отказал Жанболату Мамаю в общении с гражданами Великобритании

В районном суде Алматы рассматривается уголовное дело в отношении оппозиционера Жанболата Мамая. На днях в суд поступило ходатайство о даче разрешения на встречу подсудимого с тремя гражданами Великобритании, передает BaigeNews.kz
"В соответствии со статьями 99 и 362 УПК ходатайство рассмотрено в судебном заседании. Суд, выслушав мнение сторон, отказал в удовлетворении ходатайства по следующим основаниям. Подсудимый Мамай находится под домашним арестом и согласно статье 146 УПК обязан соблюдать определенные ограничения. Одним из ограничений является запрет на ведение переговоров и общение с иными лицами, кроме близких родственников и адвоката. Указанные в ходатайстве граждане Великобритании не являются адвокатами подсудимого или членами правозащитных организаций. В связи с чем, допуск посторонних лиц к подсудимому противоречит требованиям закона", - сообщили в пресс-службе районного суда №2 Бостандыкского района Алматы. 
Ранее в СМИ появилась информация, что делом Мамая заинтересовалась британская парламентская комиссия. В Казахстан даже прибыли ее представители. Однако в МИД РК сообщили, что такой комиссии нет. 
 
Жанболат Мамай обвиняется в совершении нескольких правонарушений: оскорбление представителя власти, распространение заведомо ложной информации и нарушение порядка организации и проведения мирных собраний.
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#суд #Жанболат Мамай
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:52
114
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