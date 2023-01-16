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Нет никакой официальной британской комиссии по делу Жанболата Мамая - МИД
О так называемой британской парламентской комиссии по расследованию кейса Жанболата Мамая высказался официальный представитель МИД Айбек Смадияров.
В МИД прокомментировали прибытие в Казахстан так называемой британской парламентской комиссии по расследованию кейса Жанболата Мамая, передаёт BaigeNews.kz.
"Хотелось бы отметить, что нет никакой официальной комиссии, созданной в парламенте Великобритании. По заверению британской стороны, так называемая комиссия не представляет официально ни парламент, ни правительство этой страны. Есть собственное расследование, которое проводит частная юридическая компания BindMans по заказу группы анонимных граждан Казахстана. К расследованию эта компания привлекла трёх членов британского парламента. На каких условиях, наверное, можно выяснить у них у самих", - отметил официальный представитель МИД Айбек Смадияров на брифинге.
Что это за компания, и чем она занимается, вы можете посмотреть в Интернете, добавил он.
"Мы не понимаем, почему парламентарии ассоциируют себя с псевдонезависимыми комиссиями за деньги сомнительного происхождения. Официальной роли у данной так называемой комиссии нет. В противном случае, посудите сами: национальный парламент создаёт некую комиссию, приезжает в суверенное государство, проводит расследование. Укладывается ли этот факт в международно-правовые нормы взаимоотношений между государствами? Ответ очевиден", - заключил Смадияров.
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