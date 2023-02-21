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Суд наложил арест на акции Jusan Bank, принадлежащие FHS
Бостандыкский суд Алматы наложил арест на акции Jusan Bank, принадлежащие First Heartland Securities (FHS), передаёт BaigeNews.kz.
Это следует из документа, опубликованного на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).
Основание наложения ареста - определение об обеспечении иска. В строке сведения об эмитенте ценных бумаг указывается Jusan Bank. Арест наложен на имущество эмитента в виде простых и привилегированных акций в размере 67,58%.
По данным Казахстанской фондовой биржи на 1 января 2023 года крупными акционерами Jusan Bank числились First Heartland Securities с долей 78,23% и бизнесмен Галимжан Есенов с долей 19,67%.
Генеральная прокуратура сообщала, что идёт работа по возвращению в юрисдикцию Казахстана контроля над активами группы Jusan. Бостандыкский районный суд Алматы возбудил гражданское дело по иску прокурора города о признании недействительной сделки между ТОО "Pioneer Capital Invest" и Jusan Technologies Ltd, направленной на передачу контроля и вывод активов Jusan Bank, а также связанных с ним организаций, в иностранные юрисдикции.
В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка отметили, что текущая ситуация "не несёт рисков для банка".
"Jusan Bank работает в штатном режиме, выполняет все пруденциальные нормативы и является финансово устойчивым банком, а также своевременно и в полном объёме осуществляет исполнение обязательств перед клиентами", - заявил финрегулятор.
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