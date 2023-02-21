Суд наложил арест на акции Jusan Bank, принадлежащие FHS

Фото: jusan.kz

Бостандыкский суд Алматы наложил арест на акции Jusan Bank, принадлежащие First Heartland Securities (FHS), передаёт BaigeNews.kz.

Это следует из документа, опубликованного на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Основание наложения ареста - определение об обеспечении иска. В строке сведения об эмитенте ценных бумаг указывается Jusan Bank. Арест наложен на имущество эмитента в виде простых и привилегированных акций в размере 67,58%.

По данным Казахстанской фондовой биржи на 1 января 2023 года крупными акционерами Jusan Bank числились First Heartland Securities с долей 78,23% и бизнесмен Галимжан Есенов с долей 19,67%.

Генеральная прокуратура сообщала, что идёт работа по возвращению в юрисдикцию Казахстана контроля над активами группы Jusan. Бостандыкский районный суд Алматы возбудил гражданское дело по иску прокурора города о признании недействительной сделки между ТОО "Pioneer Capital Invest" и Jusan Technologies Ltd, направленной на передачу контроля и вывод активов Jusan Bank, а также связанных с ним организаций, в иностранные юрисдикции.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка отметили, что текущая ситуация "не несёт рисков для банка".