Финрегулятор прокомментировал ситуацию с Jusan Bank

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В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка прокомментировали заявление Генпрокуратуры о намерении вернуть контроль над группой Jusan в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Отмечается, что гражданский иск Генпрокуратуры РК в отношении иностранных акционеров Jusan Bank направлен на возврат контроля над банком с иностранной в казахстанскую юрисдикцию и не несёт рисков для банка.

"Jusan Bank работает в штатном режиме, выполняет все пруденциальные нормативы и является финансово устойчивым банком, а также своевременно и в полном объёме осуществляет исполнение обязательств перед клиентами", - говорится в сообщении.

К слову, Jusan Bank является одним из крупнейших банков страны и занимает третье место по объему собственного капитала и шестое место по размеру активов в банковской системе.

Так, собственный капитал банка составляет 537 миллиардов тенге, запас капитала - 367 миллиардов тенге. Размер ликвидности составляет 1,5 триллиона тенге.

"Пруденциальные нормативы выполняется банком с существенным запасом. Достаточность капитала k1 равна 34,3 процента, k2 - 53,8 процента при нормативе 7,5 и 10,0 процентов с учётом буфера, соответственно. При этом уровень достаточности капитала банка превышает средние показатели достаточности капитала по банковской системе. В этой связи отсутствуют риски для финансовой стабильности банка", - добавили в агентстве.

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service в конце 2022 года подтвердило долгосрочный рейтинг Jusan Bank на уровне В1, повысив прогноз со "Стабильного" на "Позитивный", что подтверждает устойчивость банка с точки зрения иностранных инвесторов и рейтинговых агентств.