Казахстан намерен вернуть контроль над группой Jusan - Генпрокуратура

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Бостандыкский районный суд Алматы возбудил гражданское дело по иску прокурора города Алматы о признании недействительной сделки между ТОО "Pioneer Capital Invest" и Jusan Technologies Ltd, направленной на передачу контроля и вывод активов АО "First Heartland Jusan Bank", а также связанных с ним организаций в иностранные юрисдикции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

С момента создания в июне 2022 года по поручению президента Касым-Жомарта Токаева межведомственной комиссии по возврату в Казахстан незаконно выведенных из страны финансовых средств Генеральной прокуратурой проводился анализ банковского сектора на предмет выявления признаков хищений и вывода капиталов.

"В ходе данного анализа была выявлена непрозрачная схема по изменению структуры владения активами группы "Jusan". Реализация этой схемы привела к безвозмездной передаче контроля над группой в зарегистрированные за рубежом организации. В частности, 27 апреля 2020 года общее собрание участников ТОО "Pioneer Capital Invest", владельца группы "Jusan", приняло решение об одобрении передачи имущества Pioneer в акционерный капитал зарегистрированной за рубежом Jusan Technologies Ltd. Данные действия создали угрозу общественным интересам, в том числе интересам десятков тысяч казахстанских студентов и школьников "Назарбаев Университета" и "Назарбаев интеллектуальных школ", одним из источников финансирования которых являются дивиденды по акциям, облигациям и вкладам группы "Jusan", - говорится в сообщении.

Кроме того, 3 февраля 2023 года в Генеральную прокуратуру поступило заявление "Назарбаев фонда" о принятии мер прокурорского реагирования по факту противоправных действий ряда субъектов, в результате которых группа "Jusan" перешла под контроль граждан иностранных государств.