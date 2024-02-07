Суд над подозреваемым в убийстве своей семьи начнётся в СКО

В Петропавловске скоро начнётся суд над мужчиной, родные которого погибли при пожаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Трагедия произошла 25 сентября. При пожаре в частном доме погибла 20-летняя женщина и двое детей. Мужчина, являвшийся одному из погибших несовершеннолетних отцом, другому – братом, выпрыгнул из горящего дома в окно.

Спустя некоторое время потерявший в пожаре большую часть семьи молодой человек из пострадавшего стал подозреваемым.

Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Айдын Кабдулдинов рассказал, на каком этапе находится расследование происшествия.

"По данному факту установлено и задержано обоснованно подозреваемое лицо. В настоящее время уголовное производство закончено. Идёт ознакомление подозреваемого с материалами уголовного дела. Далее они будут переданы в суд", — сказал он.

Соседи по улице заверили, что семья жила тихо. Конфликтов, ссор и детских криков из дома не доносилось.Подробности того вечера на правах анонимности рассказали знакомые семьи.