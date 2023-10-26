Появились новые шокирующие подробности трагедии в Петропавловске

Месяц назад в Петропавловске случилась страшна трагедия. В частном доме, охваченным огнем, нашли тела 20-летней женщины и двух малолетних детей. Мужчина, являвшийся одному из погибших несовершеннолетних отцом, другому – братом, выпрыгнул из горящего дома в окно. Спустя время потерявший в пожаре большую часть семьи молодой человек, из пострадавшего стал подозреваемым в убийстве, передает BaigeNews.kz.

Инцидент произошел вечером 25 сентября. Тихое место на окраине жилого частного сектора поглотила скорбь. По воспоминаниям соседей, пожар был настолько сильным, что рисковал перекинуться на соседние постройки. Пламенем была охвачена веранда небольшого частного домика, стоявшего неподалеку от железнодорожных путей.

Криков слышно не было

Тогда сосед Юрий Сухарев сокрушался, что начнись пожар немного позже, и все соседи спали, масштаб трагедии вырос бы в разы. Местные жители рассказывали, как выпрыгнувший в окно 25-летний мужчина, Андрей (имена сожителей изменены) истошно кричал о том, что внутри полыхающего строения осталась его сожительница Алина, их общая полуторогодовалая дочь и его пятилетний брат. Их тела спасатели обнаружили на веранде. Соседи рассказывали, что парень даже пытался вытащить лежащую девушки из огня, схватив ее за голову. Но в руках остался лишь обгоревший клок ее волос.

"Было очень страшно. И помочь мы, как соседи, ничем не могли. Полыхало так сильно. Сосед с другой стороны улицы хотел забежать, детей вытащить. Но там было столько дыма, дышать нечем и такой сильный жар шел. На стенах соседнего дома шпаклевка текла. А Андрей, он около палисадника напротив сидел, здесь. И сквозь слезы рассказывал, что лег спать. А вечером его сожительница разбудила, сказала, что горит веранда. Парень ринулся разбить окно. Сказал ей, чтобы детей взяла и за ним бежала. Кто знает, может из-за паники и шока она решила выйти через веранду. Это был единственный выход из их дома. Он выпрыгнул, а они там остались. Еще тепло на улице, не топили они печь. Да и стоит она у них в доме. А горела то веранда. Детей жалко, совсем крохи", - из воспоминаний соседей на следующий день после пожара.

Тогда же на вопрос, звали ли изнутри на помощь, соседи без сомнений отвечали, что криков слышно не было.

Проживавшая с ними мать спасшегося из огня парня и погибшего пятилетнего мальчика в тот вечер находилась на работе. По словам соседей, девушка Алина (имя изменено) переехала в этот дом несколько месяцев назад и, находясь в декрете, сидела с обоими детьми: своей дочерью и пятилетним братом сожителя.

На трагедию отозвались неравнодушные петропавловцы и местные власти. Был организован сбор материальной помощи пострадавшей семье. Прощания соседей с погибшими не было: гробики на пепелище решили не привозить. По их словам, тела молодой женщины и девочки мама Алины решила похоронить на погосте в родной деревне. Погребение пятилетнего мальчика прошло на городском кладбище.

Был потерпевшим, стал подозреваемым

Убитого горем спасшегося парня соседи искренне жалели. Но спустя месяц корреспондент редакции BaigeNews выяснила, что молодой человек, беспомощные крики которого на пожарище слышала вся улица, водворен в изолятор временного содержания. По версии якобы он устроил пожар чтобы скрыть содеянное.

В Департаменте полиции информацию о задержании подтвердили. 25-летний петропавловец подозревается в убийстве. Но вот в убийстве скольких человек – не уточняется.

"25 сентября 2023 года около 21 часа 30 минут в ДЧС по СКО поступил вызов о том, что по улице Волочаевская горит жилой дом. После локализации пожара в веранде дома были обнаружены три тела. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР УЧС города Петропавловск СКО по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 292 части 3 УК РК. (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - прим. ред). 21 октября 2023 года уголовное дело было переквалифицировано на статью 99 часть 2 пункт 1 УК РК (Убийство двух и более лиц, - прим. ред.). Так же, следственным управлением ДП СКО по данному факту зарегистрировано дополнительное уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 99 частью 3 УК РК (Убийство малолетнего лица, - прим.ред.)", - уточнили в пресс-службе ДП СКО.

Отмечается, что по уголовному делу назначены соответствующие судебные

экспертизы, создана следственно-оперативная группа, проводятся необходимые следственные действия. Уголовное дело находится на контроле руководства прокуратуры области и департамента полиции. Иную информацию по делу не разглашают.

Выяснить истинную причину пожара, подтвержденную специалистами, в период следствия не представляется возможным.

"В тот же день было возбуждено уголовное дело управлением по ЧС г. Петропавловска и было передано следователям департамента полиции. Дело уже не в нашей компетенции. Тогда предварительной причиной пожара называлось короткое замыкание", - ответил главный специалист пресс-службы ДЧС СКО, Евгений Журавлев.

В тихом омуте

Соседи по улице заверяют, что семья жила тихо. Конфликтов, ссор и детских криков из дома не доносилось. Тем невозможнее кажется следующее…

Ужасающие подробности того вечера на правах анонимности редакции рассказали знакомые пострадавшей семьи. Говорят, изначально понимали, что дело нечистое. Они не могли поверить в то, что, мужчина первым делом выпрыгнул сам, а не помог выбраться брату, дочери и сожительнице. Еще больше их удивляло то, что, спасаясь от пожара девушка с двумя детьми на руках могла ринуться в самое пекло.

"Теперь все ясно стало. Мы не могли понять, как могло случиться так, что девушка с детьми оказалась в самом эпицентре пожара, а парень один успел спастись. Понятно было сразу, что что-то тут не так. Но не могли даже предположить подобное… Не нашли в легких детей и девушки дыма. Они до пожара умерли", - с ужасом в голосе говорит собеседница.

К слову, местные жители сразу после трагедии уверенно заявляли, что в момент пожара не слышали ни криков, зовущих о помощи, ни детского плача.

"Дом ведь целый. Так только веранда сгорела. Не такой уж масштабный пожар был. Не успели бы они задохнуться, вылезли бы и через окно и еще как-то. Думаю, не замыкание это было", - предполагает собеседница.

Истинные обстоятельства трагедии выяснят правоохранительные органы. Санкции статей, по которым сейчас идет следствие, предусматривают до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

P.S.

На месте пожарища даже спустя месяц не пропадает стойкий запах гари. Дом остался нетронутый огнем, пострадала лишь пристройка и прилегающая часть деревянного забора. Но в доме никто не появляется с момента трагедии. Об этом сегодня корреспонденту редакции на месте рассказали соседи. А питомец, который раньше охранял семейное гнездо, отпущен на волю. Испуганный пес слоняется от забора к забору в поисках любимого хозяина.