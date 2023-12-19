Субсидировать издание книг на госязыке предлагают в Казахстане

На расширенном заседании комитета по социально-культурному развитию в мажилисе обсудили вопросы поддержки издательского дела и авторов книг на казахском языке, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Соответствующий законопроект находится у депутатов в разработке. Представители заинтересованных госорганов, депутаты и участники отрасли озвучили предложения, которые можно внести в документ.

"После обсуждения мы поняли, что законопроект нужно дополнить. Сейчас очень удачное время для этого законопроекта, потому что в мажилисе находятся налоговый и бюджетный кодексы, а также закон о госзакупках. Все звёзды сошлись", - сказал председатель комитета Асхат Аймагамбетов, подытоживая обсуждение.

Он отметил, что можно рассмотреть налоговые преференции в издательской индустрии. По словам депутата, это не повлечёт большой нагрузки на бюджет и месте с тем станет хорошим подспорьем для развития сектора.

"Также рассмотрим вопрос субсидирования. Но субсидирования не всех, а отдельных участников рынка в качестве поддержки. Прошло то время, когда вертолётом рассыпали с неба деньги. Средства будут выделяться точечно для нужных авторов или издательств. Этот вопрос мы должны обсудить", - добавил он.

Мажилисмен отметил, что скоро в палату поступит новый законопроект, направленный на защиту трудовых прав людей, работающих на онлайн-платформах типа Яндекс такси и других.

"Может быть, такие же нормы нужно рассмотреть для писателей, ведь это тоже одна из форм фриланса. Самое важное – это же финансовое стимулирование", - сказал он.

По словам Аймагамбетова, нужно рассмотреть вопрос поддержки казахстанских авторов, обозначив процент их книг, который должен быть представлен в магазинах. При этом за выполнение условий предусмотреть какие-то преференции для торговых точек.

"У нас есть специальный механизм "Экономика простых вещей", когда для развития определённых секторов экономики под очень низкий процент даются кредиты. На мой взгляд, можно рассмотреть возможность участия в этом механизме и писателей, которые издаются в Казахстане", - отметил глава комитета.

Он добавил, что в законопроекте необходимо затронуть вопросы этики и авторского права в издательском деле.