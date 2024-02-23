Строительство новой ветки метро проверили в Алматы
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В Алматы активно ведётся строительство новой станции метро в западном направлении города. В рамках сотрудничества АО "КазНИИСА" и генерального проектировщика строительства метрополитена ТОО "Метропроект" состоялась посещение объекта, передаёт BaigeNews.kz.
Планируется, что новая станция "Калкаман" свяжет центр мегаполиса со спальными районами. Далее линия продолжится в западном направлении по проспекту Алатау Наурызбайского района до рынка "Барлык".
На территории рынка запланировано строительство станции метро с транспортно-пересадочным узлом, который связывает несколько видов общественного транспорта - метро, LRT, BRT.
Делегация от института совместно с проектировщиком и генподрядной организацией прошлись по строящемуся тоннелю и осмотрели работу проходческого комплекса, а также обсудили особенности подземных работ в сейсмоопасных зонах.
"В ходе обсуждения намечены основные темы по научно-техническому взаимодействию КазНИИСА и Метропроект в части анализа строительства в сложно-грунтовых условиях, а также в зонах возможного проявления тектонических разломах", - сообщили в Минпромышленности и строительства РК.
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