Строительство новой ветки метро проверили в Алматы

В Алматы активно ведётся строительство новой станции метро в западном направлении города. В рамках сотрудничества АО "КазНИИСА" и генерального проектировщика строительства метрополитена ТОО "Метропроект" состоялась посещение объекта, передаёт BaigeNews.kz.

Планируется, что новая станция "Калкаман" свяжет центр мегаполиса со спальными районами. Далее линия продолжится в западном направлении по проспекту Алатау Наурызбайского района до рынка "Барлык".

На территории рынка запланировано строительство станции метро с транспортно-пересадочным узлом, который связывает несколько видов общественного транспорта - метро, LRT, BRT.

Делегация от института совместно с проектировщиком и генподрядной организацией прошлись по строящемуся тоннелю и осмотрели работу проходческого комплекса, а также обсудили особенности подземных работ в сейсмоопасных зонах.