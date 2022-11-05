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Строительство Мангистауского ОРЦ завершат в 2024 году
Сейчас объект закончен на 60 процентов и должен быть введён в эксплуатацию в первом полугодии 2024 года.
Строительство крупного оптово-распределительного центра в Актау должно помочь остановить рост цен на продукты, а также придать положительный импульс развитию сельского хозяйства, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Рост цен на некоторые продукты в регионе действительно беспрецедентный.
"По данным Национального бюро статистики, больше всего в регионе подорожали мука I сорта — на 30,9 процентов; сливочное масло — на 37,9 процентов; сахар — на 78,2 процентов; и лук — на 30,6 процентов. В связи с природно-климатическими условиями Мангистауской области и удалённостью региона 85 процентов продуктов питания импортируется, поэтому наша область напрямую зависит от конъюнктуры рынка оптовых поставщиков и производителей. Например, куриное мясо везут из США, Украины и России, овощную продукцию — из Ирана, Пакистана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, России, а также Павлодарской, Костанайской, Жамбылской и Туркестанской областей. Крупы, подсолнечное масло и макаронные изделия везут из России, Беларуси, Украины. Муку, хлеб, молочные продукты, мясо и рыбу производят в области", — сообщили в управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области.
Предприниматель из Мангистау Нурпеис Назаргали рассказал, что занимается продажей овощей с 2008 года. Его торговая точка расположена на крупном рынке "Асар-с", сюда овощи завозят из Павлодара, Тараза, Караганды и России. География привезённых фруктов охватывает Иран, Туркменистан, Узбекистан. По его словам, регион в силу климатических условий, дефицита и дороговизны питьевой воды не может похвастаться бурным развитием сферы овощеводства. Поэтому рынок связан с такими факторами как курс иностранной валюты, цена на топливо.
"За месяц у нас резко подорожал лук, в прошлом месяце цена была 45 тенге, сейчас 90 тенге. За последнее время спрос на лук стал высоким, его закупают Афганистан, Узбекистан, Польша, Таджикистан и Россия. Помимо всего прочего, удерживать цены на овощи мешают посредники. Например, мы лук покупаем оптом из Тараза. Посредники покупают его, хранят у себя, а затем перепродают. У них очень высокая надбавка", — рассказал Нурпеис Назаргали.
Также при оптовой продаже овощей есть другая проблема — хранить морковь и лук нужно в оборудованном помещении, где будет соблюдён температурный режим, однако за хранение продуктов предпринимателю нужно платить деньги.
"Хранить овощи и фрукты в Мангистау нам дорого. Если в строящемся оптово-распределительном центре будут выгодные цены, то, конечно, это в итоге повлияет на то, что не будет посредников, а это значит, что цены на товар не будут расти так резко и болезненно для населения", — отметил предприниматель.
По словам Назаргали, Мангистауская область зависит от привозного товара. Десять лет он сам пробовал заниматься овощеводством, но почва в регионе требует качественный полив, однако вода в регионе — недешевое удовольствие. После пандемии мужчина получил господдержку через социально-предпринимательскую корпорацию.
Оптово-распределительный центр, на который возлагают надежды предприниматели, чиновники и сами жители региона, строится с октября 2021 года. Строительство идёт полным ходом — возводятся складские и торговые комплексы. Общий объём выполненных работ достиг 60 процентов. Площадь проекта — около 40 тысяч квадратных метров. После завершения строительных работ здесь будет склад объёмом 27 тысяч квадратных метров и мультикамерные холодильники размером более восьми тысяч квадратных метров.
По словам директора ТОО "ОРЦ Актау", занимающегося строительством оптово-распределительного центра, Бекзата Жеткизгенова, на сегодняшний день установлены каркасы мультикамерных холодильников. Каркас основного объекта полностью достроен, приобретено оборудование для всех специальных холодильников и складов для хранения сухих пищевых продуктов. Стоимость проекта —1,5 миллиарда тенге.
"Главная цель проекта — недопущение необоснованного роста цен на продукты питания путем повышения конкуренции. Площадь торговых и складских помещений будет составлять 20 тысяч квадратных метров. В сухих, холодильных и морозильных складах будет храниться 73 тысячи тонн продукции в год", — сказал Бекзат Жеткизгенов.
Пока оптово-распределительный центр не готов, местные власти мониторят работу предпринимателей, которые продают продукты питания. Мониторинговые группы следят за тем, чтобы не было превышения 15 процентов надбавки. Помимо этого, в регионе созданы кол-центры, куда граждане могут обратиться с жалобой на необоснованное завышение цен.
Согласно закону о торговой деятельности все предприятия, которые находятся в цепочке от производства до конечного потребителя, не должны ставить надбавку больше 15 процентов. Тем, кто проигнорирует законы, "накручивая" ценники, грозит крупный штраф.
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