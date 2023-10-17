Строительство комплекса по производству терефталевой кислоты начнёт SINOPEC в Атырау
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров компании SINOPEC Ма Юншэна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель совета директоров SINOPEC Ма Юншэн обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов в нефтегазохимической сфере и энергетике.
Глава государства отметил, что ярким примером устойчивого сотрудничества Казахстана с SINOPEC является вхождение компании в качестве полноправного партнера в проект по производству полиэтилена. Подобного масштабного нефтегазохимического проекта мирового уровня Казахстан ещё не реализовывал. Общая сумма проекта составит 7,7 мииллиарда долларов.
"Мы высоко ценим вклад компании в развитие двусторонних отношений Казахстана и Китая, а также нефтегазовой отрасли нашей страны. Мы заинтересованы в сотрудничестве с вашей компанией. Считаем вашу компанию стратегическим партнёром Казахстана", – сказал Токаев.
В свою очередь Ма Юншэн проинформировал президента Казахстана о намерении компании начать строительство завода во втором полугодии 2024 года. Он также поделился планами по реализации ещё одного стратегического проекта – строительства комплекса по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата на базе Атырауского нефтеперерабатывающего завода.
"Мы хотим внести свой вклад в развитие данного проекта. Мы уделяем огромное значение и придаем большую важность этому проекту", – отметил Ма Юншэн.
Кроме того, на встрече были рассмотрены вопросы сотрудничества в области геологического изучения недр и недропользования, в том числе применение новейших технологий в этой отрасли.
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