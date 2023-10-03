Строительство государственных детсадов возобновят в Астане

Финансирование для строительства госдетсадов запланировано на следующий год.

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в соцсетях сообщил, когда начнётся строительство государственных детских садов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

"В столице с 2017 года перестали строить государственные детские сады. На протяжении 6 лет частным детсадам выделялся госзаказ. Но с учетом роста населения в городе ощущается потребность в социальных объектах. Поэтому мы решили возобновить строительство государственных детских садов", - написал аким.

По его словам, сейчас проводятся внутренние работы: определяем земельные участки, смотрим на готовность инженерных сетей и другой необходимой инфраструктуры.

"Планируем определить 60 земельных участков. Строить их будем поэтапно. Кроме того, также будем ежегодно выделять госзаказ в частные детсады. К примеру, в текущем году выделили государственный образовательный заказ на более 10 тыс. 300 мест в частные детсады. По сравнению с прошлым годом количество мест увеличили более чем в 5 раз", - добавил он.

Также, по информации акима Астаны, за счёт частных инвестиций ведётся строительство 17-ти детских садов.