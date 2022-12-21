"Stranger": где и когда пройдёт следующий сольный концерт Димаша Кудайбергена

Фото: dimashnews.com

Казахстанский певец Димаш Кудайберген анонсировал свой сольный концерт в столице Армении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Dimashnews.com.

Публикация с афишей опубликована на странице артиста. Масштабное шоу состоится 29 апреля 2023 года в Ереване в 19:00.

Концертная программа "Stranger", которую исполнитель впервые представили на первом сольном концерте в Алматы, была с теплотой воспринята зрителями, став одним из самых обсуждаемых событий сентября.

"Начав путешествие с родного Казахстана, "Stranger" продолжит свой путь в столице Армении, Ереване. Концерт состоится на одном из крупнейших сооружений страны — Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна," — говорится в сообщении.

Продажа билетов стартует 25 декабря.