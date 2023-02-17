Стоматологи в Казахстане создали аппарат для безболезненного лечения кариеса

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В Школе стоматологии Казахского национального медуниверситета имени Асфендиярова разработали уникальный наконечник для атравматичного лечения кариеса, передаёт BaigeNews.kz.

Ноу-хау представляет из себя воздушно-абразивное устройство для препарирования твердых тканей зуба. Его изобрел и применяет в работе профессор кафедры терапевтической стоматологии КазНМУ Серик Жолдыбаев.

"Уникальность в том, что он препарирует только поражённые кариесом зубы, на здоровые никак не воздействует. Зачастую с кариесом борются бормашиной, издающей характерные звуки, вибрацию, чего как раз боятся люди. А здесь под определённым давлением воздушно-абразивной смесью, с использованием обычной пищевой соды удаляются все разложившиеся ткани. Есть возможность работать без анестезии. Лечение производится как у взрослых, так и у детей. Пользуется большим спросом, потому что практически безболезненно", - рассказал автор изобретения.

В списке инноваций Школы стоматологии это не единственная разработка. Ещё изобретён новый физиотерапевтический аппарат - импульсный элекро-депофорез. Принцип его работы заключается в введении определённого лекарственного вещества с переменной подачей импульсов тока, что намного повышает эффективность лечения.

Применять его можно не только в стоматологии, но и в других областях медицины. Аппарат используют для лечения периодонтита, заболеваний слизистой полости рта.

"Периодонтиты очень сложно поддаются лечению. А этим аппаратом можно вводить лекарство и остановить воспалительный процесс на любой стадии. Я пользуюсь им ежедневно. Аппарат совмещает в себе свойства трёх различных инструментов", - отметил Серик Жолдыбаев.

Аппараты профессор КазНМУ собрал самостоятельно. По его словам, себестоимость инновации не столь высокая, поэтому разработки можно и нужно запустить в промышленное производство.