Столица без воды: в "Астана су арнасы" посоветовали проверить квалификацию работников КСК и ОСИ

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Разгневанные отсутствием воды в своих домах жители столицы вновь вышли на улицу и перекрыли автодорогу. Они требовали дать воду в жилой комплекс по улице Нажимиденова, передаёт BaigeNews.kz.

Видео снова мгновенно разлетелось по социальным сетям.

Горожане снова обвинили водоснабжающую компанию в слабом напоре воды. Однако в "Астана су арнасы" обратили внимание на то, что отсутствие воды, о котором упоминается в социальных сетях, в большинстве случаев результат некомпетентной работы сотрудников КСК и ОСИ. Для подтверждения этого факта сотрудники водоснабжающей организации показали видео, записанное в одном из домов. На нём отличное давление воды во внутренних сетях дома. Но при осмотре здания оказалось, что одна из задвижек была закрыта, что и привело к ухудшению давления воды.

"Мы обращаемся ко всем представителям КСК и ОСИ с просьбой пересмотреть набор квалифицированных сотрудников, специализирующихся на инженерных системах здания. Важно убедиться, что при приёме на работу, данные специалисты обладают необходимыми знаниями и опытом для работы с внутренними сетями здания. (...) Просим жителей принять данную информацию к сведению и требовать выполнения всех необходимых мероприятий от компаний, ответственных за обслуживание наших зданий", - говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана Су Арнасы (@astanasu.kz)

Ранее горожане перекрывали дорогу, требуя дать воду и в их дома, где строители неправильно установили насосы в подвальном помещении.