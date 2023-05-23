Астанчане перекрыли дорогу, требуя дать воду в их дома

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Уличным протестом обернулось отсутствие воды в нескольких жилищных комплексах на левом берегу столицы. Горожане, уставшие жаловаться на слабый напор воды в домах, накануне остались и вовсе без водоснабжения. Они вышли на улицу и перекрыли автомобильную дорогу, требуя от властей решить насущный вопрос, передаёт BaigeNews.kz.

В соцсетях горожане писали, что уже два месяца в трёх подъездах дома 4"А" по улице Мухамедханова (ЖК "BI City Tokyo блок D") воду подают только глубокой ночью на несколько часов. Жители утверждают, что перебои с водоснабжением возникли из-за ошибок во время строительства дома и установки насосов. Эту информацию подтвердили и в водоснабжающей компании.

"Хотелось бы пояснить, что для решения данной проблемы был организован выездной приём с участием жителей, представителей акимата, ГКП "Астана Су Арнасы" и руководство обслуживающей компании ТОО "BI Service". В ходе этой встречи специалисты ГКП "Астана Су Арнасы" пояснили, что причина отсутствия воды заключалась в неправильной реализации внутренних сетей в самом доме, и в настоящее время требуется их корректировка", - отметили в компании.

Специалисты "Астана Су Арнасы" провели чистку фильтров, в результате чего вода стала доступной в квартирах.

В связи с этим, сервисной компании рекомендовали переделать систему ввода до насосов в подвальном помещении.