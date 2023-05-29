Столичный протест: Астанчане вновь вышли на улицу из-за отсутствия воды

Фото: instagram.com/astanasu.kz

В Астане вторую неделю на улицу выходят жители домов, в которых наблюдаются проблемы с водоснабжением. На этот раз на проезжей части с плакатами оказались жильцы ЖК Home Land, передаёт BaigeNews.kz.

В водоснабжающей компании ответили на жалобы людей.

"Мы получили жалобу об отсутствии воды в доме, расположенном по адресу улица Толе би, 25, который пока не передан на баланс "Астана су арнасы". Однако, несмотря на это, мы приняли меры для урегулирования данной ситуации. Провели осмотр дома и обнаружили, что причина проблемы кроется во внутренней разводке дома, за что отвечает застройщик "Мой дом". В свою очередь, подрядчику по сетям, ТОО "СК Джунгар" необходимо переделать внутреннюю разводку и перенастроить насосы. Мы связались с подрядной организацией, которая обязалась произвести работы внутренних сетях дома", - сообщили в компании.

Отметим, что это не первый случай, когда проблемы с водой связаны с неправильным проектированием инженерных сетей застройщиком. Ранее астанчане перекрывали дорогу, требуя дать воду и в их дома, где строители неправильно установили насосы в подвальном помещении.