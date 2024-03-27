Столичные спасатели следят за уровнем воды на городских улицах

Свыше 6,5 миллионов кубических метров снега вывезли за зиму со столичных улиц коммунальные службы, передает BaigeNews.kz.

О том, как в столице проводят профилактику паводков, рассказал начальник Управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Астаны Бакытжан Мауленбердиев. Специалисты очистили свыше 55 тысяч погонных метров арычно-лотковой сети, больше девяти тысяч погонных метров коллекторов и две тысячи смотровых и дождеприемных колодцев.

"С начала февраля продолжена активная работа по комиссионному обследованию паводкоопасных участков, объезды продолжаются согласно утвержденному графику. Для своевременного реагирования на паводковые явления сформирована общая группировка служб гражданской защиты в составе 599 человек личного состава, 156 единиц техники и 65 мотопомп", - рассказал Бакытжан Мауленбердиев.

По словам представителя ДЧС в столице есть 20 участков, подверженных скоплению вод. Пять в районе "Алматы", четыре в "Байқоңыр", два в районе "Есиль", шесть в "Нұра" и три в "Сарыарка". Их комплексно обследовали еще в сентябре. А с начала года прошло уже 120 рейдов, во время которых спасатели ведут мониторинг таяния снега.