Столичные спасатели следят за уровнем воды на городских улицах
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Свыше 6,5 миллионов кубических метров снега вывезли за зиму со столичных улиц коммунальные службы, передает BaigeNews.kz.
О том, как в столице проводят профилактику паводков, рассказал начальник Управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Астаны Бакытжан Мауленбердиев. Специалисты очистили свыше 55 тысяч погонных метров арычно-лотковой сети, больше девяти тысяч погонных метров коллекторов и две тысячи смотровых и дождеприемных колодцев.
"С начала февраля продолжена активная работа по комиссионному обследованию паводкоопасных участков, объезды продолжаются согласно утвержденному графику. Для своевременного реагирования на паводковые явления сформирована общая группировка служб гражданской защиты в составе 599 человек личного состава, 156 единиц техники и 65 мотопомп", - рассказал Бакытжан Мауленбердиев.
По словам представителя ДЧС в столице есть 20 участков, подверженных скоплению вод. Пять в районе "Алматы", четыре в "Байқоңыр", два в районе "Есиль", шесть в "Нұра" и три в "Сарыарка". Их комплексно обследовали еще в сентябре. А с начала года прошло уже 120 рейдов, во время которых спасатели ведут мониторинг таяния снега.
"Все 20 участков, подверженные рискам, на нашем контроле. Мы также проводим объезды по всем трассам, расположенным вокруг Астаны. Обстановка на них сегодня стабильная, нет никакой угрозы. "КазАвтоЖол" заранее очистил все водопропускные трубы", - добавил Бакытжан Мауленбердиев.
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