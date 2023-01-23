Сто исков против налоговиков подали бизнесмены ЗКО

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В ЗКО в 2022 году в специализированном межрайонном административном суде области рассмотрены 324 административных иска субъектов предпринимательства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Согласно информации Антикоррупционной службы по ЗКО, наибольшее количество исков бизнеса к госорганам поступило по:

- налоговым спорам - 100;

- земельным спорам - 70;

- в сфере госзакупок -30;

- архитектурной и градостроительной деятельности – 13;

- а также по другим сферам – 111.

Этот вопрос обсуждался в Уральске на встрече председателя Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова с бизнес-сообществом региона.

По словам Бектенова, в этом году Антикор особое внимание уделит превентивной работе по исключению коррупционных рисков, препятствующих развитию бизнеса, "особое внимание будет уделено анализу обращений бизнеса в государственные инстанции и суды".

Глава Антикоррупционной службы по ЗКО Нурлан Кыдырбаев отметил, что ежегодно департаментом регистрируются уголовные дела в отношении должностных лиц, вымогающих взятки у добросовестных предпринимателей.

"К примеру, в прошлом году за получение взятки на сумму 40 миллионов тенге от предпринимателя осужден сотрудник департамента госдоходов, за получение взятки в 134 миллиона тенге осужден руководитель отдела местного исполнительного органа. В рамках взаимоотношений между предпринимателями и местными исполнительными органами возникают такие ситуации, когда из-за несовершенства законодательства, противоречий некоторых нормативных актов, наличия коррупционных фактов страдает, в первую очередь, бизнес", - сказал Кыдырбаев.

Он отметил, что департаментом проводится внешний анализ коррупционных рисков по распределению земельных участков под бизнес, а также по подведению инфраструктуры к объектам бизнеса.