Ставки, кредиты и депозиты: что ждать от банков Казахстана в 2024 году?

Базовая ставка в Казахстане в 2024-м году продолжит снижаться. Эксперты связывают такое положение дел с уменьшением инфляции. Известные экономисты рассказали, как это повлияет на денежно-кредитную политику в целом, передает BaigeNews.kz.

Независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев отмечает, что понижение базовой ставки первым делом скажется на вкладах казахстанцев.

"Это повлияет, в первую очередь, на депозиты. Они напрямую зависят от базовой ставки. Соответственно таких депозитов, как были в этом году, по 15-16% у нас уже не будет. Потребительские кредиты не зависят от базовой ставки. Может они снизятся на пару процентов. Бизнесмены могут ожидать снижения по корпоративным и облигационным займам", - говорит Чеботарев.

На замедление инфляции, с 20 до 10 процентов, обратил внимание и экономист Марат Каирленов.

"Если углубиться в вопрос и проследить за инфляцией последние несколько месяцев, заметен рост. К примеру, в ноябре ее значение к предыдущему месяцу составило 1% т.е. порядка 12% в годовом выражении. Это очень много. Ощущение, что мы переживаем еще одну волну инфляции. Конечно, будем надеяться, что до 20% она не вырастет, но, скорее всего, останется двузначной. Если исходить из этого сценария, тогда у нас соответственно базовая ставка Национального банка будет снижаться, только очень медленно. Может быть по 0,25%, один или два раза в год. Отсюда и снижение ставок коммерческих банков и депозитов. Но тоже незначительное", - рассказал Марат Каирленов.

Если инфляция по итогам года закрепится на уровне 11% и базовая ставка снизится, как прогнозировали ранее, проценты по кредитам должны тоже пойти вниз, считает экономист Айдар Алибаев. Но, кажется, даже это не сможет заставить людей отказаться от оформления новых займов. Поэтому в Парламенте обсуждают законопроект, регулирующий вопросы минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков.

"Например, там такие критерии. Если человек имеет кредит, но один или два раза пропустил обязательный платеж – ему займ больше не одобрят. Я не знаю точно всех предложений, что рассматривают в Парламенте. Но хорошо, что вообще подняли эту тему. Проблема может приобрести необратимый обвальный характер. И тогда плохо будет всем: банкам, заемщикам и государству", - подчеркнул Айдар Алибаев.

А вот с депозитами не все так однозначно. Если базовая ставка продолжит уменьшаться, считает экономист, хранить в них свои деньги станет не так выгодно, как раньше. Поэтому, советует эксперт, на время средства лучше инвестировать в валюту. Хотя решать, конечно, должен каждый за себя.