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  • Стало известно имя соперницы Рыбакиной за выход в полуфинал Australian Open-2023
sports.kz Сегодня, 12:53
210
Сегодня, 12:53
210
Фото: sports.kz

Стало известно имя соперницы Рыбакиной за выход в полуфинал Australian Open-2023

Стала известна соперница казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На стадии 1/8 финала встретились представительница Латвии Елена Остапенко, занимающая 17-ю строчку рейтинга WTA, и седьмая ракетка мира Коко Гауфф из США. 

В итоге победу в двух сетах отпраздновала Остапенко (7:5, 6:3), хотя изначально явным фаворитом была 18-летняя американка.

Напомним, ранее Рыбакина сенсационно победила лучшую теннисистку мира Игу Швентек (6:4, 6:4). Таким образом, Елена Рыбакина и Елена Остапенко сыграют между собой за выход в полуфинал турнира.

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#теннис #спорт #Елена Рыбакина
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:53
210
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