Стало известно имя соперницы Рыбакиной за выход в полуфинал Australian Open-2023

Фото: sports.kz

Стала известна соперница казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На стадии 1/8 финала встретились представительница Латвии Елена Остапенко, занимающая 17-ю строчку рейтинга WTA, и седьмая ракетка мира Коко Гауфф из США.

В итоге победу в двух сетах отпраздновала Остапенко (7:5, 6:3), хотя изначально явным фаворитом была 18-летняя американка.

Напомним, ранее Рыбакина сенсационно победила лучшую теннисистку мира Игу Швентек (6:4, 6:4). Таким образом, Елена Рыбакина и Елена Остапенко сыграют между собой за выход в полуфинал турнира.