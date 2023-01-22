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  • Рыбакина обыграла первую ракетку мира вышла в четвертьфинал Australian Open
ФТК Сегодня, 09:17
71
Сегодня, 09:17
71
Фото: ФТК

Рыбакина обыграла первую ракетку мира вышла в четвертьфинал Australian Open

Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира Игу Швентек из Польши и  впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал Australian Open, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера".

Первой ракетке Казахстана потребовалось на это полтора часа - 6:4, 6:4. Причем во втором сете Елена проигрывала 0:3.

За выход в полуфинал турнира казахстанская теннисистка сыграет с победительницей матча между Кори Гауфф и Еленой Остапенко.

Видео: t.me/sportilinet
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#теннис #Елена Рыбакина #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:17
71
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