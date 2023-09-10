Стало известно имя десятого ребёнка Илона Маска

Издание Business Insider выяснило, что у миллиардера и филантропа Илона Маска есть ещё неизвестный публике сын — третий ребенок от бывшей супруги по имени Клэр Буше — певицы, которая выступает под псевдонимом Граймс, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечает издание, этот факт подтверждает новая, ещё не опубликованная биография генерального директора Tesla.

Ребёнка, возраст которого не разглашается, зовут Техно Механикус, но домашние ласково называют его Тау.

Журналист Уолтер Айзексон, под чьим авторством на следующей неделе выйдет новая биография Маска, первым подтвердил, что у пары есть третий ребенок. Согласно обзору биографии в New York Times, Айзексон получил беспрецедентный доступ к информации о жизни Маска за последние два года.

Таким образом стало известно, что у Маска сейчас 10 биологических детей, включая Техно Механикуса, от трех разных женщин.

Маск и Граймс, урожденная Клэр Буше, впервые объявили о своих отношениях в мае 2018 года. С тех пор пара объявила о рождении двоих детей. Их первенец родился в 2020 году и был назван X A-Xii, или ИксИкс. В марте пара сообщила новости о его младшей сестре, бывшей тёмной Сидерел Маск, которую зовут Y.

С тех пор Маск и Граймс расстались, но певица ранее отмечала, что их отношения "переменчивы".