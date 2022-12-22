Стали известны сроки подачи документов на стипендию "Болашак" в 2023 году

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Названы сроки приёма документов для претендентов на получение международной стипендии "Болашак" на 2023 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Юрист "ПАРАГРАФ".

Документы будут принимать в четыре этапа: с 9 января по 27 января 2023 года; с 3 апреля по 28 апреля 2023 года; с 5 июня по 7 июля 2023 года; с 17 июля по 15 сентября 2023 года.

Сам конкурс пройдёт с 20 января по 31 декабря 2023 года.

Напомним, что с 2023 года в конкурсном отборе на присуждение международной стипендии "Болашак" на льготных условиях смогут принять участие инженерно-технические работники и медицинские специалисты.

Срок отработки "болашаковцев" сократят на один год.