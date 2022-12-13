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243Фото: tildacdn.com
Стипендия "Болашак": утверждены льготы для медработников и инженеров
"Болашак" расширяет список льготных категорий для академического обучения в ведущих зарубежных вузах, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования. С 2023 года инженерно-технические работники и медицинские специалисты могут принять участие в конкурсном отборе на присуждение международной стипендии "Болашак" по льготным условиям.
"По поручению Главы государства по переориентированию программы "Болашак" акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров. Для поддержки поступающих введена новая льготная категория - "Инженерно-технические работники". Также по нашей инициативе улучшены правила отбора для медицинских работников. Благодаря этим нововведениям казахстанские медики и технари могут пройти бесплатную языковую подготовку сроком до 12 месяцев", - отметил председатель Правления АО "Центр международных программ" Ануар Жангозин.
Кроме того, претендентам льготной категории не обязательно самостоятельно поступать в зарубежный вуз на момент подачи документов. Они могут выбрать учебное заведение из списка вузов, рекомендуемых для обучения в рамках программы, после присуждения стипендии.
В министерстве напомнили, что в конкурсе на присуждение стипендии "Болашак" могут участвовать только претенденты с наличием безусловного приглашения от ведущих зарубежных вузов, за исключением кандидатов льготных категорий. Для участия в конкурсном отборе на присуждение стипендии по льготной квоте необходимо, чтобы GPA - средний балл диплома претендента был не менее 3.0. из 4.0. Кроме того, обязательно наличие сертификат по государственному языку КАЗТЕСТ с результатом на менее уровня В1, а также документ, подтверждающий средний уровень владения иностранным языком. К примеру, при обучении на английском языке необходимо представить сертификат IELTS на уровне 5.0. из 9.0., на китайском языке - HSK 3 из 6, на немецком языке - Goethe-Zertifikat B1-B2 из С1 и другие.
По условиям программы "Болашак" государство оплачивает студентам расходы на обучение, перелет в оба конца, медицинскую страховку, визовые сборы, учебные материалы. Также выплачивается ежемесячная стипендия.
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