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Срок отработки "болашаковцев" сократят на один год. Об этом сегодня сообщил Ануар Жангозин председатель правления "Центра международных программ", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Отработать по сокращенной программе смогут только те стипендиаты, у которых есть софинансирование от университета, спонсора или работодателя. При этом программа будет покрывать расходы на перелет в оба конца, визовые сборы, медицинскую страховку, ежемесячную стипендию и пособие на приобретение учебных материалов.

Также будут усовершенствованы правила отбора на стипендию "Болашак" для медицинских работников. Планируется включение льготной категории для сотрудников здравоохранения. Медики с низким уровнем владения иностранного языка смогут пройти годичные языковые курсы. А уже потом поступить в зарубежный вуз после присуждения стипендии.

"Ранее льготная категория предусматривалась только для претендентов из сельской местности. Для сельчан также планируется расширить возможности. Например, снизить требование к уровню владения английским языком по результатам сдачи IELTS до 5.0 баллов. К тому же, им будет предоставлена возможность прохождения языковой подготовки", - сказал председатель правления АО "Центр международных программ" Ануар Жангозин.