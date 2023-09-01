Стали известны имена новых глав отделов в администрации президента Казахстана
Сегодня, 16:36
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Сегодня, 16:36Сегодня, 16:36
230Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Распоряжением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева назначены новые заведующие отделами в администрации главы государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Канатбек Жайсанбаев стал заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений.
Руслан Турганалы - заведующим отделом государственной службы.
Алексей Калайчиди- заведующим отделом правоохранительной системы.
Расул Уразгулов - заведующим отделом актуальных вопросов безопасности Совета Безопасности РК.
Айдын Кульсеитов - заведующим отделом социально-экономической политики администрации президента РК.
Ернар Лазар Ернар - заведующим отделом внешней политики.
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