Стали известны имена новых глав отделов в администрации президента Казахстана

Сегодня, 16:36

Сегодня, 16:36

Распоряжением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева назначены новые заведующие отделами в администрации главы государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Канатбек Жайсанбаев стал заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений.

Руслан Турганалы - заведующим отделом государственной службы.

Алексей Калайчиди- заведующим отделом правоохранительной системы.

Расул Уразгулов - заведующим отделом актуальных вопросов безопасности Совета Безопасности РК.

Айдын Кульсеитов - заведующим отделом социально-экономической политики администрации президента РК.

Ернар Лазар Ернар - заведующим отделом внешней политики.