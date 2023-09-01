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Стали известны имена новых глав отделов в администрации президента Казахстана

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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 16:36
Сегодня, 16:36
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Распоряжением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева назначены новые заведующие отделами в администрации главы государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Канатбек Жайсанбаев стал заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений. 

Руслан Турганалы - заведующим отделом государственной службы. 

Алексей Калайчиди- заведующим отделом правоохранительной системы. 

Расул Уразгулов - заведующим отделом актуальных вопросов безопасности Совета Безопасности РК. 

Айдын Кульсеитов - заведующим отделом социально-экономической политики администрации президента РК. 

Ернар Лазар Ернар - заведующим отделом внешней политики.

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