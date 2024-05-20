Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Президента Ирана Ибрахима Раиси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования Верховному лидеру Исламской Республики Иран Али Хаменеи, Первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу и всему иранскому народу в связи с гибелью Президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан.

"С глубокой скорбью воспринял новость о гибели Президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и его верных соратников. Ибрахим Раиси – выдающийся государственный деятель, всю свою жизнь беззаветно трудившийся во имя служения интересам иранского государства, повышения благосостояния своего народа, сохранения стабильности в регионе. Как известно, его инициативы и заслуги получили высокую оценку международного сообщества. В Казахстане всегда будут помнить Ибрахима Раиси как ответственного руководителя, авторитетного политика международного уровня, личность, внесшую значительный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества", – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси потерпел аварию из-за жесткой посадки. Все пассажиры вертолета погибли в результате крушения вертолета в гористой местности недалеко от границы с Азербайджаном.