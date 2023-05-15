Стала известна причина гибели курсанта Академии КНБ

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Лудомания стала причиной гибели курсанта академии КНБ. Об этом заявил заместитель председателя Комитета национальной безопасности Марат Колкобаев, передаёт BaigeNews.kz.

"На сегодня после данного случая проведён анализ и внесены серьезные коррективы в работе по проверке. Вся причина, вы сами сказали, в лудомании, она пришла и к нам. Это единственный случай за всю историю академии КНБ. Главная причина лудомания, она как говорится возникает не сразу, это провоцируется чем-то. Самое главное выявить момент, когда человек начинает быть азартным", - отметил он.

По данному случаю на сегодня уголовное расследование ведется полицией.

"По результатам мы, конечно, будем извещены и будем делать выводы. Наряду с этим мы провели тщательное служебное расследование по этому факту. Вы сами отметили, что на входе в органы национальной безопасности кандидаты проходят тщательное исследование, в том числе и психологическое на детекторе лжи. В дальнейшем в академии ведется мониторинг, у нас есть специальная и психологическая служба, и кадровая служба. В конце концов есть департамент собственной безопасности", - добавил он.

Напомним, 30 апреля курсанта Академии КНБ обнаружили мёртвым в Алматы.