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Getty Images Сегодня, 12:46
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Сегодня, 12:46
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Фото: Getty Images

Стала известна причина гибели курсанта Академии КНБ

Лудомания стала причиной гибели курсанта академии КНБ. Об этом заявил заместитель председателя Комитета национальной безопасности Марат Колкобаев, передаёт BaigeNews.kz.

"На сегодня после данного случая проведён анализ и внесены серьезные коррективы в работе по проверке. Вся причина, вы сами сказали, в лудомании, она пришла и к нам. Это единственный случай за всю историю академии КНБ. Главная причина лудомания, она как говорится возникает не сразу, это провоцируется чем-то. Самое главное выявить момент, когда человек начинает быть азартным", - отметил он.

По данному случаю на сегодня уголовное расследование ведется полицией.

"По результатам мы, конечно, будем извещены и будем делать выводы. Наряду с этим мы провели тщательное служебное расследование по этому факту.  Вы сами отметили, что на входе в органы национальной безопасности кандидаты проходят тщательное исследование, в том числе и психологическое на детекторе лжи. В дальнейшем в академии ведется мониторинг, у нас есть специальная и психологическая служба, и кадровая служба. В конце концов есть департамент собственной безопасности", - добавил он. 

Напомним, 30 апреля курсанта Академии КНБ обнаружили мёртвым в Алматы.

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Сегодня, 12:46
290
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