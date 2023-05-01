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news.myseldon.com Сегодня, 14:21
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Сегодня, 14:21
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Фото: news.myseldon.com

Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы

В социальных сетях появилась информация о самоубийстве курсанта Академии Комитета национальной безопасности РК в Алматы. Факт подтвердили в КНБ РК, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве сообщили, что тело третьекурсника обнаружили 30 апреля в общежитии Академии КНБ.

"Причина смерти — суицид. Управлением полиции Бостандыкского района начато досудебное расследование по части 1 статьи 105 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса", —  говорится в сообщении КНБ.

Отмечается, что членам семьи погибшего оказывается необходимая поддержка.

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Сегодня, 14:21
254
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