Стал всеобщим благом для наших государств - Токаев о проекте "Один пояс, один путь"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия III Форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Второй день официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Пекин начался с участия в церемонии открытия III Форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь". Глава государства поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за традиционно теплое гостеприимство и безупречную организацию форума.

В своём выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил ключевую роль Китая в обеспечении глобальной безопасности и назвал его локомотивом экономического и технологического развития.

"В современных геополитических условиях инициатива "Один пояс – один путь" стала востребованным международным проектом и крупнейшей платформой сотрудничества. Проект олицетворяет экономическую мощь Поднебесной, её устремление к новым высотам на глобальном уровне. Весьма символично, что десять лет назад именно в Казахстане вы впервые изложили далеко идущую инициативу "Один пояс, один путь", став таким образом её главной движущей силой. Отмечая эту важную годовщину, сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что ваша инициатива доказала свою востребованность, получила признание мирового сообщества, превратилась в грандиозный проект глобального масштаба", – сказал Глава государства.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, проект "Один пояс, один путь" стал действенной платформой для беспрецедентно масштабного международного сотрудничества.

"Благодаря инвестициям стран – участниц данного проекта свыше 150 стран Азии, Европы и Африки соединены разветвленной сетью железных дорог, высокоскоростных автотрасс и морских путей. Проект стал всеобщим благом для наших государств, которые в условиях колоссальной турбулентности мировой экономики могут дать эффективный ответ на сложнейшие вызовы современности", – подчеркнул президент Казахстана.