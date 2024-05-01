Стал известен состав сборной Казахстана по фехтованию на шпаге на Гран-при в Колумбии
Сегодня, 08:32
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Сегодня, 08:32Сегодня, 08:32
126Фото: olympic.kz/Сали Сабиров
С 3 по 6 мая в колумбийском городе Кали пройдет Гран-при по фехтованию на шпаге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В мировых соревнованиях примут участие четыре представители команды Казахстана. За медали будут биться следующие шпажисты:
- Эльмир Алимжанов;
- Вадим Шарлаимов;
- Ерлик Сертай;
- Руслан Курбанов.
Стоит отметить, что эти спортсмены примут участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. Фехтовальщики поспорят за медали в командных и индивидуальных соревнованиях. В личном зачете можно будет выставить тех шпажистов.
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