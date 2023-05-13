Стал известен гонорар Алимханулы за предстоящий бой с Батлером

Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly

Опубликована сумма гонорара, который получил казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы за бой против канадца Стивена Батлера, передаёт BaigeNews.kz.

ПО официальным данным от Атлетической комиссии Калифорнии (CSAC), "Казахский стиль" получит гарантированный гонорар в 300 тысяч долларов за бой против Батлера.

"По текущему курсу это 134,5 миллиона тенге. Гонорар Батлера уступает в 4 раза — 75 тысяч", — отмечает Telegram-канал "Спорт Шредингера".

Напомним, бой Жанибек Алимханулы — Стивен Батлер состоится утром в воскресенье, 14 мая, в Стоктоне (США, штат Калифорния). Казахстанец поставит на кон пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBO.

Чемпион мира в средней весовой категории по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Жанибек Алимханулы в соцсетях выступил с заявлением перед второй защитой титула.

Ранее боксёры прошли обязательную процедуру взвешивания перед боем и дуэль взглядов. Примечательно, что длилась она всего пару секунд: Батлер решил не смотреть в глаза Алимханулы и сразу же ушёл.