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Сегодня, 08:38
331
331Фото: sports.kz
Где смотреть трансляцию боя Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира WBO
Казахстанские любители бокса смогут увидеть в прямом эфире бой Жанибека Алимханулы (13-0, 8 КО) с канадцем Стивеном Батлером (32-3-1, 26 КО), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Трансляция боя Алимханулы — Батлер будет организована телеканалом "Хабар". Этот поединок состоится утром в воскресенье, 14 мая, и начнётся в 07:00 по астанинскому времени.
Напомним, что казахстанский чемпион мира в средней весовой категории по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Жанибек Алимханулы в соцсетях выступил с заявлением перед второй защитой титула.
Отметим, что 30-летний Алимханулы в ноябре прошлого года провёл первую защиту титула против британца Дензела Бентли и победил единогласным решением судей.
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