Где смотреть трансляцию боя Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира WBO

Фото: sports.kz

Казахстанские любители бокса смогут увидеть в прямом эфире бой Жанибека Алимханулы (13-0, 8 КО) с канадцем Стивеном Батлером (32-3-1, 26 КО), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Трансляция боя Алимханулы — Батлер будет организована телеканалом "Хабар". Этот поединок состоится утром в воскресенье, 14 мая, и начнётся в 07:00 по астанинскому времени.

Напомним, что казахстанский чемпион мира в средней весовой категории по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Жанибек Алимханулы в соцсетях выступил с заявлением перед второй защитой титула.

Отметим, что 30-летний Алимханулы в ноябре прошлого года провёл первую защиту титула против британца Дензела Бентли и победил единогласным решением судей.