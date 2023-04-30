Жанибек Алимханулы сделал заявление о нокауте за две недели до титульного боя

Казахстанский чемпион мира в средней весовой категории по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Жанибек Алимханулы в соцсетях выступил с заявлением перед второй защитой титула, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Иншаллах, 14 дней осталось до боя, до нокаута", — написал казахстанский боксер в разделе сторис на своей странице в социальной сети в преддверии второй защиты пояса WBO.

Отметим, что 13-го мая в Стоктоне 30-летний Алимханулы проведет выйдет в ринг против канадского боксера Стивена Батлера. В ноябре прошлого года Жанибек провел первую защиту титула против британца Дензела Бентли и победил единогласным решением судей.