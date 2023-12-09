США планируют отказаться от выдачи бумажных виз

Государственный департамент США намерен постепенно отказаться от бумажных виз в случае успешного завершения пилотной программы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщила на брифинге для иностранных журналистов заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт.

"Я хотела бы подчеркнуть, что мы провели первый небольшой пилотный проект по безбумажной визе, что означает: процесс получения визы остается прежним, но в паспорт не вклеивается бумажная виза. Это пока только первый пилотный проект, так что это не то, что произойдет в следующем году. На повсеместное внедрение уйдет, вероятно, 18 месяцев, или даже больше", — отметила дипломат.

По её словам, потребуется приложение, с помощью которого можно будет показать свой визовый статус без бумажной визы в паспорте.

Экспериментальную инициативу недавно провели в ограниченном масштабе в дипмиссии США в Дублине. Как подчеркнула заместитель помощника госсекретаря, речь идет о долгосрочной пилотной программе. После её успешного завершения Госдепартамент планирует отказаться от бумажных виз по нескольким категориям.

"Мы рассчитываем расширить эту практику на региональном уровне и по всему миру. Но это будет происходить постепенно", — пояснила Джули Стаффт.

С 10 ноября начал действовать безвизовый режим между Казахстаном и Китаем. Граждане РК и КНР смогут путешествовать без предварительного оформления визы для въезда в страну и находиться на территории соседнего государства не более 30 дней, или до 90 дней в течение 180 календарных дней.

В то же время безвизовый режим не даёт права на трудоустройство, учёбу и миссионерскую деятельность.