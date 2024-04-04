Сразу пять автобусов временно изменили схемы движения в Астане

Из-за ремонта пешеходного перехода по ул. Кунаева, временно меняются схемы движения сразу несколько автобусных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

"В связи с реконструкцией пешеходного перехода по ул. Кунаева, с 5 апреля перекрывается движение на участке от пр-та Кабанбай батыр до пр-та Туран. В связи с этим временно меняются схемы движения маршрутов №№ 10, 12, 29, 29А, 35", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, в Астане закроют на ремонт один из пешеходных мостов.

С измененной схемой движения маршрутов вы можете ознакомиться на картинках.